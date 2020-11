Scontro tra due auto a Fagnano Olona, ferita una donna

Incidente tra due auto questa mattina (sabato) attorno alle 8,30 in via Dante Alighieri a Fagnano Olona. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada per incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, mediate l’uso di cesoia/divaricatore hanno disincastrato il conducente di uno dei veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Una donna di 46 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.