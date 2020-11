Scontro fra tre auto alle porte di Taino, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale alle porte di Taino, lungo la strada provinciale che collega il comune in direzione di Sesto Calende. Per cause ancora in via di accertamento tre automobili si sino scontrate: sono un’utilitaria Lancia, una Fiat 500 e un suv della Volvo.

Dalle prime ricostruzioni, a perdere il controllo, sarebbe stata la Lancia grigia proveniente da Taino che ha urtato prima la Fiat 500 e poi il suv ma l’esatta dinamica è al vaglio delle forze di polizia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale sanitario a bordo di un’ambulanze e dell’elisoccorso decollato da Como. Sono state soccorse tre persone che fortunatamente non sembrano aver riportato ferite gravi ma solo alcune contusioni.