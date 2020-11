Sospiro di sollievo in casa Openjobmetis: nessuna frattura per Ferrero

Tira un sospiro di sollievo la Openjobmetis, che almeno questa volta riceve una buona notizia dall’infermeria: l’infortunio capitato domenica nella gara di campionato a Sassari a Giancarlo Ferrero non è grave.

Gli accertamenti strumentali hanno escluso fratture al piede e il capitano della Pallacanestro Varese ha già iniziato le terapie con lo staff medico per rientrare il prima possibile.

Sarebbe stata un’altra brutta notizia dopo l’infortunio che ha fermato De Vico poche settimane fa.

Il comunicato del club:

Pallacanestro Varese comunica che Giancarlo Ferrero, in seguito all’infortunio riportato in occasione della partita di domenica contro Sassari, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture al piede sinistro. Il giocatore ha già iniziato le terapie impostate dallo staff medico per il pieno recupero.