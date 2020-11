Fa spese con un bancomat non suo, denunciata una trentenne a Luino

Gli Agenti della Polizia di Frontiera di Luino hanno denunciato in stato di libertà una trentenne italiana residente a Lavena Ponte Tresa per indebito utilizzo di carta di pagamento.

Tutto nasce dalla segnalazione di smarrimento di un bancomat da parte di una signora di Luino che ha ricevuto delle notifiche sull’utilizzo della carta di pagamento per piccole spese in supermercati della zona, accorgendosi di averla persa.

Gli Agenti hanno ricostruito nel dettaglio i movimenti, scoprendo spese per circa 150 euro. Non era stato richiesto il pin al momento del pagamento perché usato solo in modalità “contactless”, per piccole somme alla volta.

Anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state utili agli Agenti per riconoscere la trentenne, filmato mentre pagava. Convocata dagli Agenti ha ammesso le proprie responsabilità e si è dichiarata disponibile a risarcire la titolare del bancomat.

La trentenne ha anche raccontato di essersene impadronita quando, essendo a sua volta impiegata in un esercizio commerciale della zona, ha approfittato del fatto che la titolare lo avesse involontariamente dimenticato dopo un acquisto.