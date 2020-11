Stampatori a Milano: abbiamo scelto Arti Grafiche Villa

Nel 1960, Natale Villa, futura giovane promessa della stampa, trasforma il sogno di aprire una tipografia in realtà, entrando nel novero degli stampatori a Milano: lo muovono la professionalità acquisita in anni di lavoro, il desiderio di eccellere e la volontà di realizzare prodotti artigianali e di alto livello, sempre in grado di soddisfare i propri clienti.

E la passione, si sa, è contagiosa: così, oggi, i tre figli di Natale – Umberto, Emiliano e Cristina – lavorano con lo stesso impegno, saldamente alla testa di questa azienda familiare.

Oggi, ci parla della passione paterna e della trasformazione della stampa attraverso i decenni, Umberto Villa.

Sappiamo che la vostra avventura familiare è iniziata settant’anni fa. Ci vuole raccontare qualcosa in più?

Milano risale ormai al secolo scorso e, da allora, tante cose sono cambiate e altrettante sono rimaste uguali. Già a partire dagli anni settanta, mio padre ha investito molto nelle nuove tecnologie, nelle quali ha creduto e nelle quali crediamo ancora oggi.

Ma la vera trasformazione è iniziata con gli anni novanta, quando l’avvento del digitale ha cambiato tutto: infatti, con i nuovi software abbiamo vinto sfide incredibili. Ma, come dicevo, molte cose non sono affatto cambiate: parlo della professionalità, della qualità dei nostri prodotti e della passione, che ormai è parte integrante del nostro DNA.

Infatti, a oggi, abbiamo 1500 clienti attivi, tra l’Italia e l’estero, che si rivolgono a noi con fiducia e con la certezza di veder realizzati i loro stampati con cura, artigianalità e professionalità.

Quando siete entrati in azienda lei e i suoi fratelli?

Fu nel 1995: Cristina, Emiliano e io entrammo in azienda per imparare e per portare nuova linfa ad Arti Grafiche Villa. Idee ed energia si sono fuse con le trasformazioni in atto nel mondo della tipografia di allora, portandoci verso una vera e propria rivoluzione tecnologica e verso un’abilità di problem solving per il cliente, che considero un grandissimo valore aggiunto.

Il nostro impegno è stato, infatti, riconosciuto con il Premio Milano Produttiva, promosso dalla Camera di Commercio, che mio padre ha ricevuto, nel 2010, per il cinquantesimo anno dalla fondazione di Arti Grafiche Villa, durante una bellissima cerimonia avvenuta al teatro Alla Scala di Milano.

Cosa stampate in particolare e come vi rapportate coi vostri clienti?

Con l’avvento del digitale, le possibilità di stampa si sono moltiplicate: adesso, con il nostro parco macchine di ultima generazione è possibile produrre in qualsiasi tiratura, con nobilitazioni preziose e uno standard qualitativo pari a quello artigianale. I nostri clienti, nazionali e internazionali, si rivolgono a noi per realizzare, ad esempio, un libro aziendale o un catalogo di alto livello, sicuri di trovare una personalizzazione totale, una cura costante e un rapporto umano continuo al telefono o di persona.

In ogni file per la stampa mettiamo passione, creatività e una cura impeccabile, perché vogliamo che ogni stampato sia per noi un biglietto da visita di cui possiamo andare fieri. Come stampatori a Milano siamo onorati di poter continuare con orgoglio la tradizione paterna e di essere all’altezza, ogni giorno, del nome della nostra azienda.