“Strade sicure”: a Varese impiegati anche dieci militari

Sulle strade di Varese ci saranno anche alcuni militari impegnati nell’ambito della operazione “Strade sicure”, a supporto delle attività messe in atto per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Lo ha annunciato oggi – martedì 3 novembre – la Prefettura con una nota ufficiale, ricordando che anche in primavera alcuni uomini delle Forze Armate erano già stati impiegati con questi compiti.

La decisione è stata presa dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a partire dal capoluogo; per il momento saranno dieci i militari impiegati. Saranno presenti inizialmente nelle aree del centro cittadino in orari pomeridiani o serali. Non sono stati specificati né le Armi né i corpi di appartenenza degli uomini “con le stellette” impiegati a Varese.