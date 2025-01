Mastini, altro esame d’alta quota in casa della capolista Caldaro

Ritmi serrati quelli del campionato IHL: nemmeno il tempo di festeggiare la rumorosa vittoria sull’Aosta ottenuta giovedì sera che i Mastini – ma vale per tutte le squadre – devono tornare in pista. Sabato 18 gennaio (ore 19,30) i gialloneri torneranno alle porte di Bolzano per affrontare il Caldaro, ovvero la capolista indiscussa del campionato.

Una partita che servirà a certificare, una volta di più, il livello di gioco e di solidità mentale raggiunti dalla squadra di Gaber Glavic. Nei due precedenti stagionali il Varese si è imposto sui Lucci con un doppio 4-3: ai rigori quello in trasferta, al 60′ all’Acinque Ice Arena. Partite ovviamente equilibrate nelle quali però i gialloneri hanno trovato la giocata decisiva ai danni di una formazione che sta disputando un’annata notevole.

Il Caldaro è l’unica squadra imbattuta della seconda fase del campionato (tra Master e Qualification Round), comanda la classifica del “girone nobile” con sette punti di vantaggio sull’Aosta e intendono mantenere le distanze con le inseguitrici. I Mastini però, a loro volta, sono stuzzicati dalla possibilità di puntare alla piazza d’onore: il successo nello scontro diretto ha riportato Vanetti e compagni a -1 dall’Aosta stesso anche se i Gladiators hanno un turno sulla carta abbordabile, in casa contro l’Appiano.

Per la trasferta in casa dei Lucci coach Glavic avrà la squadra praticamente al completo. Ci sarà Raimondi ma ci sarà anche Denis Perino che ha in programma di raggiungere direttamente la comitiva giallonera rientrando dagli impegni con la Nazionale under 20, senza passare da casa.

L’unico assente resta così l‘infortunato Fanelli: tante quindi le opzioni a disposizione del tecnico sloveno che dovrà trovare le contromisure a una squadra che ha nella coppia finnica Siiki-Virtala le punte dell’attacco. Ma che appare tremendamente quadrata e concreta e che giovedì sera si è imposta in rimonta 4-2 sul Feltre dopo essere andata sotto nel punteggio a metà gara. Il match di Caldaro sarà diretto dai signori Gruber e Virta assistiti da Formaioni e Pace.