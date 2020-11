A Thinking Varese si riparla di Grattacielo Pirelli

Sarà con Maria Antonietta Crippa l’appuntamento di novembre di Thinking Varese, il ciclo di conversazioni con frequenza mensile organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese.

Il prossimo incontro è in programma per mercoledì 25 novembre alle 19 e avrà il titolo: “Riflessioni su tutela e conservazione dell’architettura moderna, con focus sul restauro del grattacielo Pirelli”, anche stavolta nella forma del webinar, a cui ci si può iscrivere qui.

Maria Antonietta Crippa è stato membro della Commissione Tecnico-Scientifica di Regione Lombardia per orientamento e supporto agli interventi conservativi nel grattacielo Pirelli, dopo l’incidente del 18 aprile 2002, di cui si è parlato anche nell’incontro di ottobre: ed è proprio il suo predecessore nella rassegna ad averla “evocata” e citata per il suo fondamentale apporto in un restauro che si è rivelato straordinariamente rispettoso di quello che era diventato in pochi anni un monumento della città.

Maria Antonietta Crippa

Architetto e già professore ordinario di Storia dell’architettura del Politecnico di Milano, Maria Antonietta Crippa, è tuttora membro del Collegio Docenti Dottorato in Conservazione Beni Architettonici. Dirige più collane di volumi d’architettura. E’ autrice di circa 400 pubblicazioni. Dal 1998 al 2011 ha sovrinteso al restauro generale della cattedrale di San Vigilio in Trento.