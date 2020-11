“Ti meriti un amore” terza edizione della performance contro la violenza alle donne

L’associazione Estro-Versi presenta la terza edizione dell’evento “Ti meriti un amore“in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’evento on line sarà tramesso in premiere Youtube mercoledi 25 novembre alle 21.00. Il link è rintracciabile all’interno dell’evento Facebook creato sulla pagina Estro-Versi o direttamente su Youtube.

“Ti meriti un amore” è un progetto che nasce come un piccolo seme nel 2014 con lo spettacolo Male d’amor-ire presso il Teatro Santuccio e si sviluppa fiorendo piano piano con la creazione dell’evento “Ti meriti un amore” nel 2016 e ripetuto nel 2017 in collaborazione con Eos Varese (sportello d’ascolto donna) e altre associazioni del territorio.

In questa edizione particolare, visti i tempi no contact, la direzione artistica ha pensato ad organizzare comunque un evento di forte impatto che fosse possibile diffondere in rete.

Sette artiste coinvolte (Valentina Vannetti, Eugenia Marcolli, Stefania Pennacchio, Cristina Barzi, Clarissa Pari, Ann Veronica Turnbull, Sara Pennacchio) utilizzano la propria modalità artistica per dire “No” alla violenza lanciando un messaggio d’amore verso la donna e verso tutto quello che la rappresenta in un modo delicato che mostra tutto quello che una donna è capace di fare.

Attraverso l’arte, la scultura, la musica, il teatro, la fotografia, ogni artista lancia un appello sussurrato, non urlato. Ciò che si vedrà è frutto della creatività di ognuna che ha pensato e realizzato autonomamente la propria performance e contenuti.

Il video è stato realizzato con la collaborazione di Renzo Carnio e il montaggio di Matteo Carnio. Un ringraziamento alle Associazioni , Teatro in Drao (della quali Clarissa Pari ne è la mente e il cuore) e lo spazio Space, luogo per il corpo e la mente nel quale la coreografa e danzatrice Ann Veronica Turnbull svolge la propria attività.