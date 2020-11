Un Busto Arsizio photo contest tutto al femminile

Si è svolto anche quest’anno il Busto Arsizio Photo Contest, nato da un’idea di Andreella Photo nel 2018 per proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la promozione del territorio di Busto Arsizio, con il Patrocinio alla Cultura della città.

Il contest di quest’anno si è svolto il 24 e 25 ottobre ed ha visto 150 fotografi iscritti, pronti a scattare e immortalare la città di Busto Arsizio seguendo i 4 temi svelati da Andreella Photo, organizzatore della manifestazione.

I partecipanti hanno avuto 48 ore per scattare le immagini, seguendo i temi e la loro fantasia, per poi caricare le fotografie sul sito del contest per essere sottoposte alla giuria, composta da due fotografi professionisti, Erik Colombo e Matteo Coltro, il Presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, Claudio Argentiero, e Sarah Leoni, conduttrice e organizzatrice di Dia Sotto Le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali.

I vincitori dell’edizione Busto Arsizio Photo Contest 2020 sono, per il tema 1, “Mascherine ambientate” di Martina Filaferro,

per il tema 2 “Busto Arsizio Città riflessa” di Franco Gualdoni; per il tema 3: “Panning, il mosso in città” di Martina Ferrara, e per il tema 4, dedicato agli under 25 anni, un ex aequo: “Busto in cornice” di Giulia Muraca e la foto di Alessia Pardo. Un podio quasi completamente femminile, malgrado il totale femminile delle concorrenti fosse solo del 30% rispetto alla totalità dei partecipanti.

Tutte le fotografie scattate dai concorrenti sono visibili sulla Gallery del sito www.bustoarsiziophotocontest.it, mentre le fotografie dal 1° al 7° posto di ogni tema saranno esposte in una mostra che verrà esposta a Busto Arsizio non appena sarà possibile organizzarla, in base all’andamento dell’emergenza sanitaria in corso.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’edizione di quest’anno, c’è stato molto interesse, entusiasmo e partecipazione sentita in un weekend di fotografia, l’ultimo momento di quasi normalità prima delle misure restrittive. Siamo stati molto contenti di vedere i fotografi all’opera per le vie e le corti del centro cittadino, mentre immortalavano attimi di vita della nostra città, sempre discreti e rispettosi» dichiara Lido Andreella di Andreella Photo, l’organizzatore della manifestazione.

Ci auguriamo di poter esporre quanto prima la mostra per poter permettere ai visitatori di godere delle immagini suggestive della nostra città. www.bustoarsiziophotocontest.it.