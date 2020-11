Un corso a Palazzo Estense per far crescere i manager pubblici

Quattro appuntamenti per ampliare le capacità di creare visioni e di immaginare il futuro, che il Comune di Varese ha pensato per i propri funzionari e che offre a quanti lavorano in analoghe posizioni presso altre istituzioni pubbliche del territorio: “Manager in crescita” comincia martedì 24 novembre, e si estenderà per i prossimi due mesi.

«L’Amministrazione – affermano i responsabili dell’iniziativa – ha deciso di offrire a dirigenti e funzionari di Palazzo Estense l’opportunità di accrescere l’attuale livello di conoscenza sulle capacità di visione, con tematiche di sviluppo del futuro e di management contingente e superando i confini di una formazione meramente tecnico-professionale. “Manager in crescita” è realizzato grazie al supporto di uno staff di docenti qualificati dei dipartimenti di Economia e di Diritto, Cultura ed Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Il primo ciclo di incontri, che si svolgerà attraverso una piattaforma informatica, sarà strutturato in quattro “pillole di formazione” della durata di 2 ore ciascuna; appuntamenti che il Comune offre anche alle corrispondenti figure professionali che lavorano in altre istituzioni pubbliche, allo scopo di condividere le conoscenze e di contribuire alla costruzione del futuro partendo da visioni originali e sfidanti».

L’invito è stato esteso, nel dettaglio, a 140 Comuni del Varesotto, all’Amministrazione provinciale, all’Azienda ospedaliera locale, all’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, alla Camera di Commercio cittadina e alla sede territoriale di Regione Lombardia.

IL PROGRAMMA

Il calendario prevede quattro appuntamenti, tutti dalle 16.00 alle 18.00.

Si parte martedì 24 novembre, con il professor Alfredo Biffi e una lezione su “Umanesimo manageriale: il significato di puntare sulle persone per una nuova pubblica amministrazione”.

A dicembre, lunedì 14, spazio al professor Giovanni Lodigiani e a “Il senso etico di una professionalità: focus sui servizi sociali”.

Doppio, infine, l’appuntamento di gennaio: mercoledì 13 la professoressa Enrica Pavione presenterà “Territorio in movimento: il turismo visto con la lente della pubblica amministrazione”; martedì 26, invece, il corso si chiuderà con la professoressa Elena Maggi e “Future mobility: il ruolo della pubblica amministrazione”.

Per partecipare agli eventi è obbligatoria l’iscrizione, da effettuarsi scrivendo all’indirizzo: attivita.formazione@comune.varese.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa dell’Unità specialistica Formazione del Comune di Varese alla stessa mail o ai numeri 0332.255737, 0332.255738 o 0332.255627.