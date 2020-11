Uyba a Cuneo per muovere la classifica. Definite le “bolle” per la Champions

Torna in campo domenica 15 novembre, alle ore 17, la Unet e-Work Busto Arsizio che affronterà la Bosca San Bernardo sul taraflex del Pala UBI Banca di Cuneo. Le due formazioni sono tra le più colpite dalla situazione Covid e entrambe hanno pochi minuti di partite ufficiali nelle gambe e una classifica con numerose gare da recuperare.

Le ragazze di coach Pistola sono a quota 8 punti in classifica e cercheranno di guadagnare altri passi preziosi per la loro graduatoria; Gennari e compagne invece sono alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta al quinto set contro Bergamo e cercano di raddrizzare una classifica che non è certo soddisfacente, pur con tante attenuanti.

Le biancorosse arrivano da un’intensa settimana di allenamento e all’appello mancherà solo Herrera Blanco, che sta recuperando dopo lo stop per la positività al Covid. Jordyn Poulter ha potuto lavorare per affinare l’intesa con le sue attaccanti e per la prima volta Fenoglio ha potuto lavorare per diversi giorni con una formazione praticamente al completo.

Cuneo scenderà in campo con la regia di Noemi Signorile in diagonale con Ungureanu, al centro Candi e Zakchaiou, in banda Degradi in coppia con Strantzali; il libero infine è Giorgia Zannoni. Partirà dalla panchina Erblira Bici, giocatrice ben conosciuta dai tifosi bustocchi per aver vestito la maglia della Unet nella stagione scorsa.

Sul fronte bustocco, Camilla Mingardi definisce la sfida di domenica come la partita del riscatto: «Stiamo lavorando tanto durante gli allenamenti, ma abbiamo bisogno di giocare partite per ritrovare il ritmo gara che a Bergamo è mancato. Stiamo affinando l’intesa con Jordyn Poulter che finalmente può allenarsi tutti i giorni con noi e siamo pronte per domenica: è la partita del riscatto, sarà complicato ma vogliamo dimostrare tutto il nostro valore. Facile trovare energie quando va tutto bene, più difficile ma anche più stimolante trovarle tutte insieme nei momenti più duri».

Bosca San Bernardo Cuneo – Unet e-work Busto Arsizio

Cuneo: 1 Bici, 2 Degradi, 5 Turco, 6 Giovannini, 8 Candi, 9 Strantzali, 12 Fava, 13 Signorile, 14 Stijepic, 15 Zannoni (L), 16 Zakchaiou, 19 Ungureanu, 20 Gay. All. Pistola.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic. All. Fenoglio.

Il programma (12a giornata) Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano (sabato 14, ore 20:30); Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia; Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo; Il Bisonte Firenze – Vbc E’piu’ Casalmaggiore (sabato 14, ore 18:00); Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio.

Riposa: Trento La classifica: Conegliano (10) 30; Novara (7), Monza (8), Scandicci (9) 16; Chieri (7) 15; Trento (7) 13; Casalmaggiore (9) 9; Cuneo (5), Firenze (9) 8; BUSTO ARSIZIO (6), Bergamo (10) 7; Brescia (9) 6; Perugia (8) 5.

Tra parentesi le partite disputate da ogni squadra.

Champions League

La CEV ha pubblicato il nuovo calendario della Champions League di pallavolo femminile, organizzata “a bolle”, come sistema per cercare di proteggere gli atleti ed evitare stop derivanti da positività Covid.

Ogni girone da 4 squadre sarà articolato in due tornei, uno di andata e uno di ritorno, in cui tutte le squadre si affronteranno tra di loro in sede unica. La Uyba, inserita nel girone con le italiane della Savino del Bene Scandicci, le tedesche dello Schwerin e le polacche del Rzeszów, giocheranno la bolla di andata in Italia, a Scandicci e quella di ritorno in Germania, a Schwerin.