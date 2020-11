Vaccini antinfluenzali, proseguono gli appuntamenti a Varese

Sono circa 200 le persone che questa mattina si sono recate alla scuola media Salvemini di via Brunico per il vaccino antinfluenzale.

Ormai dall’inizio del mese ogni giorno i varesini contattati dai loro medici di base, si stanno recando presso l’edificio scolastico – ora chiuso – per l’iniezione di prassi. Si è iniziato dai soggetti più vulnerabili e si proseguirà per le prossime settimane, a seconda della disponibilità del farmaco.

«L’unico problema è il numero dei vaccini: a seconda delle dosi disponibili, i medici di base chiamano e continueranno a chiamare i pazienti», spiega uno dei volontari Alpini presenti questa mattina. Il gruppo Alpini è presente ogni giorno: «Questa mattina siamo in quattro: secondo le persone che verranno, noi organizziamo la nostra presenza. Solitamente durante la settimana c’è meno affluenza, nel week-end aumenta. Ci occupiamo di offrire supporto a medici, personale sanitario e cittadini».

Accanto a loro, le infermiere volontarie, corpo della Croce Rossa ausiliario delle Forze Armate (oggi presenti in tre) che permettono il regolare svolgimento della giornata. «Le persone arrivano, viene loro rilevata la temperatura e sono condotti dal loro medico di base, che si occupa dell’iniezione. Subito dopo noi volontari li accompagniamo in un’apposita area, dove è necessario attendere almeno una decina di minuti per verificare che le condizioni di salute siano ottimali, non ci siano reazioni allergiche e li si possa lasciare liberi di rientrare a casa», spiega la responsabile.

Un lavoro corale che riunisce volontari, ATS con i medici e il comune di Varese, che ha messo a disposizione la scuola: l’impegno di tutti sta permettendo lo svolgimento di questo primo flusso di vaccini antinfluenzali.