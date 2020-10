Varese, apre il centro vaccinale alla scuola Salvemini

Domani, domenica primo novembre, apre il centro vaccinale alla scuola Salvemini.

L’istituto di via Brunico, una parallela di viale Belforte era stata individuata come struttura per operare la campagna vaccinale antinfluenzale già nelle scose settimane e al centro di una serie di sopralluoghi da parte di Comune e Ats Insubria.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Varese Davide Galimberti: «Siamo pronti».

I cittadini che che saranno chiamati a ricevere le dosi gratuitamente sono quelli individuati secondo il piano del Servizio sanitario nazionale: anziani over 60 anni, bambini tra sei mesi e 6 anni, personale sanitario, donne in gravidanza e persone fragili per patologie.