Varese continua a montare le luminarie di Natale: ora si passa ai giardini Estensi

(Foto di repertorio)

Si continua a preparare un Natale comunque illuminato a Varese: il montaggio si è spostato ieri mattina in pieno centro, tra via San Martino, piazza Carducci e corso Matteotti mentre oggi, invece, è iniziato nel cuore dei Giardini Estensi.

Le luci natalizie, che vedono i tecnici operativi per la terza settimana consecutiva in città, interesserà oltre 50 vie e 9 quartieri. Ai già previsti Casbeno, Sant’Ambrogio, Masnago, Bizzozzero, Bosto, Bobbiate e Capolago, infatti, si aggiungono Cartabbia e Bregazzana.

«L’augurio – afferma l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – è che la situazione legata alla pandemia possa evolversi in scenari di maggiore sicurezza e che si possano svolgere anche quest’anno eventi in grado di far ripartire la città. Comprendiamo il difficile momento che tutti stiamo vivendo, con diverse attività che sono state costrette a un nuovo stop. Avere le strade illuminate, con l’accensione prevista tra un mese, vuole comunque essere un segnale di speranza».

L’illuminazione dei Giardini Estensi è parte di un progetto triennale iniziato nel 2019, quando la pandemia non aveva ancora colpito l’Italia e il mondo. Se per l’accensione complessiva si attenderà inizio dicembre, nei prossimi giorni alcune strade e piazze potranno vedere le prime prove, con le luminarie che si accenderanno per qualche minuto.

«Con la Cabina di regia dell’economia – conclude Perusin – stiamo già guardando oltre queste due settimane, immaginando iniziative sicure che possano coinvolgere tutta Varese. Importante poi che i ristori e gli aiuti per le attività ora costrette alla chiusura arrivino quanto prima sul territorio».