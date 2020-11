Il Varese si sblocca a Fossano: 4-0 per i biancorossi

Il Varese ritrova in un sol colpo gol e vittoria: a Fossano i biancorossi vincono 4-0 grazie alle reti nel primo tempo di Otelè – autore di una doppietta – e Balla su rigore, concesso per fallo su Lillo. Nella ripresa la squadra di mister Sassarini ha saputo gestire la gara senza subire la voglia dei piemontesi di ribaltare la situazione e chiudere la gara con il poker di Fall nel recupero. Sa di grosso sospiro di sollievo questa vittoria per un inizio di campionato segnato dalle quattro sconfitte, ma la vittoria di oggi deve essere l’inizio di una nuova stagione per il Varese. Domenica prossima al “Franco Ossola” arriverà la Folgore Caratese e i biancorossi dovranno dimostrare che il vento è davvero cambiato.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese arriva a Fossano con il solo obiettivo di fare i primi punti del campionato dopo le quattro sconfitte in fila. Mister Sassarini non cambia modulo: 4-2-3-1 con Lassi in porta, Mapelli e Viscomi al centro della difesa, Ammirati a destra e Petito a sinistra. In mediana ci sono Guitto e Beak, punta centrale è Lillo con Otelè, Balla e Capelli alle sue spalle. Il Fossano di mister Viassi torna in campo dopo 40 giorni di stop e si schiera con un 4-3-3 con Galvagno, Di Salvatore e Romani in attacco.

IL PRIMO TEMPO – Partono forte i biancorossi che al 4’ creano il primo pericolo: cross di Otelè da destra per Capelli che viene anticipato di poco. Al 6’ Lillo viene lanciato a rete ma al momento del tiro viene chiuso da Scotto. Il primo gol del campionato per i biancorossi arriva però all’11’: corner tagliato di Guitto e tocco di testa vincente di Otelè. Il Varese continua a spingere, al 22’ Capelli da sinistra in diagonale manda fuori di poco, ma il raddoppio varesino arriva al 25′, sempre con Otelè, che ruba palla a Coulibaly sulla trequarti, avanza palla al piede e fulmina Merlano con un destro sul primo palo. Non è finita: al 41′ Lillo punta Scotto in area, lo salta e viene steso: rigore realizzato da Balla spiazzando il portiere e siglando il 3-0.

LA RIPRESA – Il Varese rientra in campo cercando di gestire i ritmi ma il Fossano si fa avanti e all’8′ su una punizione morbida di Romani, Giraudo prova a girare di testa verso la porta ma Lassi alza in angolo. Al 17′ il Varese perde Beak per infortunio muscolare e Sassarini è costretto a inserire anche Perpinel – oltre a Romeo – per Ammirati. Passata la metà della ripresa, il Fossano prova a spingere con maggior vigore ma l’unica azione degna di nota è un rasoterra dai 20 metri di Romani al 26′ fuori di un paio di metri. Il Varese invece va ancora vicino al gol al 29′ con Balla che in area si gira e calcia forte, trovando però la respinta con i pugni di Merlato. Nel finale è Fall, entrato al posto di Balla, a siglare il 4-0 finale nel recupero.