Sassarini lancia il suo Varese: “Grandissima voglia di vincere”

Il Varese festeggia a Fossano con un bel 4-0 il primo successo in questo campionato di Serie D. L’allenatore biancorosso David Sassarini a fine partita non può che commentare positivamente: «La squadra ha fatto molto bene, una prima mezzora davvero importante con grandissima voglia di vincere. Nel secondo tempo siamo stati bravi a non rischiare, gestendo la gara. Credo che avremmo meritato sette punti in questa settimana, oggi siamo andati sopra gli episodi. Mi è piaciuto l’atteggiamento di oggi , il Varese è in continua crescita; penso che al momento siamo al 50 per cento, possiamo avere ancora più controllo della gara; non si può sempre andare forte, bisogna saper gestire i ritmi per essere più attenti e disperdere meno energia».

Questa vittoria potrebbe essere un punto di svolta per il campionato del Varese, come spiega mister Sassarini: «Sono partito a singhiozzo anche in altre piazze. Occorre del tempo per fare le cose come voglio io, serve mettere le fondamenta. In tutta la settimana mi hanno videochiamato i ragazzi dicendomi: “mister, non preoccuparti che domenica dopo mezzora siamo avanti 3-0”. Sono molto dispiaciuto per l’infortunio di Baek, è un guaio muscolare frutto del lungo stop e delle gare ravvicinate. Non mi ha stupito invece Otelè: anche prima di Imperia ho visto un giocatore in una condizione importantissima».