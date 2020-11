I voti al Varese: Otelè grimaldello biancorosso

Una giornata che cambia tutto in casa Varese: la vittoria per 4-0 sul Fossano dà nuove energie ai biancorossi, così anche chi nelle prime gare ha steccato, oggi si rifà a pieni voti.

PAGELLE

LASSI 6: Sicuro in uscita, un solo errorino ma perdonabile

AMMIRATI 6: Bene in copertura e anche quando c’è da spingere. Sacrificato per il discorso under

Romeo 6: In campo per dare ordine ed esperienza: missione compiuta

MAPELLI 6,5: La difesa non soffre, lui è sempre molto attento

VISCOMI 6,5: La sua voce – soprattutto ora con le gare a porte chiuse – si sente e guida la squadra

PETITO 6: Anche lui in ripresa, bene nelle due fasi

GUITTO 6,5: Finalmente le geometrie e il peso specifico che gli competono

BEAK 6: Buona gara, peccato per l’infortunio muscolare

Parpinel 6: Ancora da terzino, difende senza bisogno di dover spinger

OTELE’ 7: Sblocca il Varese e si ripete, imprendibile oggi sulla fascia destra

Minaj 6: Qualche minuto con buono spirito

BALLA 6,5: Importantissimo il suo lavoro per l’attacco del Varese. Rigore realizzato con freddezza

Fall 6: Si regala un gol importante per il morale nel recupero

CAPELLI 6: Meglio ad inizio gara, quando prova a sfondare sulla sinistra. Poi deve solo amministrare

LILLO 6,5: Sempre pericoloso e un problema per i difensori del Fossano. È lui a subire il fallo per il rigore

Addiego Mobilio s.v.: Qualche minuto nel finale