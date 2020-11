Vinciguerra chiede scusa: “Mi spiace se ho offeso le persone della Croce Rossa”

«Il mio era uno sfogo da genitore, tuteliamo un po’ la salute mentale da genitori». Il giorno dopo il «putiferio» scatenato dalle sue story su Instagram, Ilario Vinciguerra prova a spegnere la polemica sui social, riconducendo il suo pensiero dentro confini più precisi e con toni meno rabbiosi.

«Io volevo solo far passare il messaggio che questa situazione psicologicamente sta toccando troppo le persone» spiega al telefono, nel segnalare la nuova storia Instagram. «Non sono un complottista come qualcuno adesso dice».

La vera risposta l’affida appunto a un nuovo video su Instagram: in un messaggio sempre con tono molto spigliato ma decisamente meno polemico prova a spiegare meglio il suo pensiero: da un lato si stupisce sì della reazione ad un messaggio che lui aveva pensato «per tutelare i propri figli e i figli degli altri», lamenta le reazioni esagerate e le «false recensioni su Google» al suo ristorante, dall’altro esprime anche le scuse. «Mi spiace se ho offeso quelli della Croce Rossa, lungi da me: il mio era uno sfogo da genitore».

Sottolinea soprattutto che non voleva prendersela con «i ragazzi che lavorano e fanno i volontari» sulle ambulanze, perché la decisione di cambiare le regole sull’uso delle sirene, nel caso, «deve partire dall’alto, per quello ho taggato la Croce Rossa», spiega. Il messaggio un po’ scomposto, in ogni caso, è già andato ben al di là della sola Gallarate. Da ultimo, anche al telefono, ribadisce: «Non sono complottista come hanno scritto, il Covid esiste e so il lavoro che stanno facendo, rispetto tutti».