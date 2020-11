I voti del Varese: Balla è l’unico a meritare il “6”

Il Varese perde in casa per la terza volta in tre occasioni quest’anno, sconfitto 2-0 dal Vado. La squadra di mister Sassarini non è riuscita a trovare i primi gol e i primi punti a Masnago al termine di una gara che vede pochi biancorossi sopra la sufficienza.

PAGELLE

LASSI 5: Inizia con un’uscita sbagliata su corner e ringrazia Viscomi per il salvataggio sulla linea. Poco reattivo sui 2 gol che decidono la gara

AMMIRATI 5,5: Bene in fase di spinta, da rivedere sui gol: si fa anticipare sul primo da Valenti e devia la palla ingannando Lassi nel secondo

Mamah 5,5: Ci prova con qualche accelerazione ma non crea occasioni

MAPELLI 5,5: Non ha grandi colpe, la difesa tutto sommato non combina guai

VISCOMI 5,5: Come per il collega di reparto, soffrono poco ma concedono due gol

PETITO 4,5: Combina pochissimo, sbaglia tanto, forse troppo

SNIDARCIG 5,5: Adattato a giocare quasi da trequartista, non demerita ma ha una buona occasione che non sfrutta calciando addosso al portiere

Parpinel 6: Entra con buono spirito e fa il suo lavoro

GUITTO 5: Nel primo tempo mancano le sue iniziative. Non dà velocità e non riesce a verticalizzare il gioco. Nella ripresa qualcosina, ma non abbastanza

MINAJ 5,5: La voglia non gli manca, ma l’errore da due passi costa caro per l’inerzia del match

Negri 5,5: Qualche buono spunto, poco altro

BALLA 6: Sempre uno dei più positivi anche se oggi commette qualche imprecisione di troppo. Rimane comunque l’ultimo a gettare la spugna

CAPELLI 5,5: Prova a inserire la marcia più alta in un paio di occasioni ma la difesa del Vado lo controlla bene.

Addiego Mobilio 5: Non un’accelerazione, non un cambio di ritmo: serve che dia qualcosa più velocità e invece rallenta ulteriormente il Varese

LILLO 5,5: Pochi palloni giocabili, e quando trova la via del gol parte in fuorigioco

Fall 5: Combina poco e si prende anche un’ammonizione