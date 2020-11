Calcio in diretta: Pro Patria – Grosseto; Varese – Vado

Domenica di campionato per la Serie C, con la Pro Patria impegnata allo “Speroni” contro il Grosseto, e per la Serie D, con i recuperi. Il Varese ospita il Vado per trovare i primi punti anche a Masnago. Aggiornamenti in diretta anche per le partite di Caronnese, Castellanzese e Legnano.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI