90 “pacchi dono”, la solidarietà ad Angera parte dai più piccoli

Regali di Natale pronti a partire anche ad Angera. Una bella risposta in pochissimo tempo quella all’iniziativa di solidarietà proposta da una cittadina, Nadia, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Vedani in con l’assessorato ai servizi sociali.

«Come ha già comunicato l’amico Giampiero Pastorelli – ha spiegato l’assessore Antonio Campagnuolo – stamattina abbiamo provveduto a consegnare a Don Pietro, in sede Caritas, un primo gruppo dei “Pacchi Dono Solidali”, circa 80/90. I volontari della Caritas già oggi pomeriggio hanno consegnato i pacchi alle famiglie. Sappiamo che ne arriveranno altri che sono in preparazione, e quindi abbiamo pensato ad un secondo appuntamento nei giorni della Befana».

«Devo esprimere un profondo ringraziamento alla sig.ra Nadia che con la sua iniziativa mi ha coinvolto e a Giampiero che ha promosso alla grande a tutti i cittadini che poi hanno voluto aderire – conclude Campagnuolo -. Tutti cittadini che , come noi, sperano di far felici i bambini e le famiglie meno fortunate, le famiglie fragili e le persone sole, in questo Natale particolare che arriva al termine di un anno pieno di sofferenza, ansia, paura e preoccupazione, ancor più per queste famiglie. Non sono rimasto sorpreso dal numero dei pacchi arrivati, perché ero certo che anche stavolta la comunità di Angera si sarebbe adoperata su questo tema a me tanto caro, dimostrando ancora una volta di essere una comunità straordinaria, compatta, coesa e solidale. E alla quale va il mio sentito e immenso ringraziamento, e i miei più sinceri auguri di Buon Natale».