Addio al pino di via Crespi-Castoldi, fiaccato dalla malattia e dalla neve

Da anni la sua ombra si proiettava, ormai, su un’edicola chiusa da anni. La neve dei giorni scorsi ha fatto il resto, danneggiando un pino marittimo già malato. Questa mattina (venerdì) l’abbattimento e la rimozione dell’albero pericolante in via Crespi-Castoldi, una traversa che collega via Lualdi a corso Europa, in pieno centro. Ora si attende anche la rimozione della struttura che per anni è stata punto di riferimento per i residenti della zona e che ormai versa in stato di abbandono da lungo tempo. Segno dei tempi che cambiano.