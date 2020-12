Anche quest’anno “Malnatènatale”

Nonostante quest’anno sia stato difficile su più fronti, lo spirito natalizio non si ferma a Malnate.

L’associazione Vespa Club in collaborazione con i commercianti del territorio (Boscardi Giardini, Piadineria H&P, Insubriamed, Distributore Eni, Italiana Assicurazioni Malnate, Centro Distribuzione Alimentare Lozza, Studio Dentistico Tavazzi Zanetti, Centro Estetico Eos, Universo del giocattolo, P di Pizza, Immagine e Stile), la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale con l’assessore Carola Botta, hanno addobbato piazza delle Tessitrici con uno splendido albero, la natività e punti di luce.

Inoltre, domenica 20 dicembre dalle ore 10.00 l’associazione Vespa Club, guidata da Renato Mirandi, ha deciso di ospitare Babbo Natale per una giornata dedicata ai più piccoli che potranno recarsi presso la piadineria HeP, via G. Brusa, 11, adiacente alla piazza Tessitrici, per far visita all’ospite speciale, salutarlo e scattare una foto.

Infine, sempre durante la giornata del 20 dicembre un esercito di babbi natale a bordo delle loro vespe e di una motoslitta, faranno il giro delle vie della Città e si fermeranno a lasciare un piccolo dono ai nonni più “grandi” malnatesi.

Quando le sinergie si uniscono, il risultato è sempre speciale!