Aperti i centri territoriali Covid di Varese e di Saronno

Sono partiti questa mattina a Varese e a Saronno i Centri territoriali Covid.

A Varese si trova in via Monte Generoso ed è condotto da Ats Insubria con il proprio personale infermieristico e i medici delle USCA.

A Saronno è ospitato nell’ex bocciodromo in via Piave e vede coinvolta, con i propri dipendenti, l’Asst Valle Olona.

Nei due ospedali da campo, i medici di medicina generale inviano i propri assistiti con sintomatologia sospetta da Covid.

All’arrivo, il paziente viene accolto all’accettazione dove si verifica l’appuntamento inserito dal proprio medico curante, quindi, accede a uno degli ambulatori dove il medico lo sottopone a tampone e poi a una visita approfondita con prelievo ematico e controllo ecografia dei polmoni. In base ai parametri raccolti e alle evidenze, il medico, d’intesa con il curante, invia la persona in ospedale oppure al proprio domicilio dove proseguirà la cura.

Quest’oggi è stato testato il sistema: si è verificato il meccanismo della prenotazione attraverso il portale ma anche il percorso di presa in carico e refertazione della visita.

Al centro di via Monte Generoso, allestito dal Comitato di Varese della Croce Rossa questa mattina sono giunte 3 persone.

L’avvio delle attività dei Centri di via Monte Generoso a Varese e di via Piave a Saronno completa l’offerta sul territorio di presidi medici per la gestione dei casi sospetti pensati per evitare di intasare i pronto soccorso. Sono già operativi, lo ricordiamo, quello di Malpensa Fiere gestito da Areu con l’Esercito e quello di Asst Sette Laghi nel padiglione ex maternità del Circolo a Varese.