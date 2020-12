In arrivo a Laveno Mombello il nuovo numero di “Storia e storie della sponda magra”

Manca poco alla presentazione dell’undicesimo numero della rivista “Storia e storie della sponda magra” a cura dell’associazione “Mombello viva” e del Gruppo di ricerca storica di Laveno Mombello.

A causa dell’emergenza sanitaria non si potrà svolgere la presentazione in presenza come di consueto, ma l’evento si sposterà online. Martedì 14 dicembre sul canale YouTube dell’associazione “Mombello viva” si terrà una videoconferenza del professor Mario Iodice: vicesindaco e assessore al Turismo di Laveno Mombello e docente all’Università dell’Insubria.

Il numero di quest’anno conterrà anche la storia di Michele Bardelli, meccanico motorista di Monvalle che tra il 1919 e il 1920 fu stazionato in India a supporto degli equipaggi impegnati nel Raid Roma-Tokyo. Pensata da Gabriele D’Annunzio e dal poeta giapponese Harukichi Shimoi, il Raid fu una delle imprese aeronautiche più sensazionali dell’epoca. La ricerca a cura del sindaco di Monvalle Franco Oregioni mette in luce i dettagli della vicenda attraverso documenti dell’epoca e alcune vecchie fotografie conservate dagli eredi.

La rivista si potrà acquistare nei punti seguenti: Bebericanto di Michele Padovani (via Labiena, Laveno Mombello); Il libro – Mondadori bookstore (via Labiena, Laveno Mombello); l’edicola di Sergio Poroli (via Marconi, Cittiglio); l’edicola cartolibreria di Daniela Boscariol (piazza Garibaldi, Gavirate); Edmondo Secchi (via Zangrilli, Besozzo); Cartolandia di Liliana Garlanda (via Matteotti, Brebbia), Comune di Monvalle (durante gli orari d’apertura degli uffici).