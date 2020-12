Avis Varese, on line il nuovo sito

È on line da 15 dicembre il nuovo sito di Avis Comunale Varese (www.avisvarese.it), un sito pensato per rispondere alle domande di chi è già donatore e vuole trovare rapidamente le risposte ai suoi dubbi, ma per dare indicazioni a di chi ancora non dona, ma vorrebbe farlo: dal sito, compilando un semplice modulo, è possibile anche candidarsi per cominciare il percorso per diventare donatori.

Ma nel sito c’è anche molto altro, come informazioni, notizie, aggiornamenti e – non ultimo – anche i numeri, che danno l’idea di quanto grande e importante sia il dono dei varesini.

Perché un nuovo sito web? «La domanda è più che legittima – dice Giorgio Curaggi, presidente di Avis Comunale Varese -, ma anche la risposta è abbastanza facile. La comunicazione è una delle colonne per farsi conoscere ed informare, ebbene ci siamo posti il problema di come poterci far conoscere, permettere di raggiungerci a chi vuole diventare donatore ed informare i nostri soci donatori su tutte le tematiche legate alla donazione. Ci eravamo accorti che, ricominciando ad usare il nostro vecchio blog, lentamente ma costantemente il numero di contatti continuava a salire, questo significava che il tipo di informazione che

veniva veicolata soddisfaceva le esigenze di chi si metteva in contatto con noi sul web».

Partendo da questa analisi è stato realizzato il nuovo sito che introduce anche all’anno 2021, che è il 70° di fondazione di Avis Comunale Varese.

«Abbiamo cercato di strutturare il sito in maniera tale che le informazioni che diamo siano il più complete possibili – continua Curaggi – e le stesse le abbiamo impostate come se si dovesse rispondere alle domande più comuni che chi si vuole avvicinare a noi si potrebbe porre , analogamente abbiamo cercato di immaginare tutte le domande che un nostro socio donatore si pone in merito ai vari ambiti legati al momento della donazione». Non mancano un affondo sulle storia di Avis Comunale Varese, che è nata nel 1951, una sezione dedicata ai principali documenti relativi alla vita associativa.