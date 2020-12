Il Circolo di Monvalle cerca un nuovo affittuario

Il Circolo cooperativo di Monvalle è alla ricerca di un nuovo affittuario del suo bar trattoria pizzeria. Dopo il termine dell’ultimo contratto, la società cooperativa ha infatti aperto un nuovo bando per la gestione in affitto dei locali all’interno della struttura di via XX settembre: sede del Circolo dal 1957.

Molto più che di un semplice servizio di ristoro, i soci sono alla ricerca di qualcuno pronto a portare avanti quella tradizione fatta di ospitalità e accoglienza rustica, informale e familiare dei vecchi circoli, che un tempo neppure troppo lontano punteggiavano l’intera provincia di Varese.

«Il rimpianto dell’osteria – scriveva (senza troppa pietà per i cambiamenti dettati dal tempo ) il cronista sportivo Gianni Brera – che se ne va con la fòrmica e la luce al neon. I figli della padrona vantano lauree in ingegneria e matrimoni eccellenti. Le osterie passano di mano e si trasformano in bar di ripugnante inospitalità».

«Non vogliamo – spiegano i soci del Circolo cooperativo di Monvalle – che accada questo al nostro Circolo. Esistono già circoli che sono tali solo nel nome, ma la differenza tra il circolo e il ristorante è che nel primo non devi per forza spendere per piatti ricercati. Chi viene da noi deve sapere che basta un piatto di pasta e un bicchiere di vino per sentirsi a casa».

«Aprire un circolo – aggiungono i soci – significa coltivare rapporti diretti coi clienti, e conoscere chi ti viene a trovare ogni giorno anche solo per una tazzina di caffè o una partita a bocce».

I locali di somministrazione risultano già idonei dal punto di vista urbanistico, edilizio, della sicurezza e del risparmio energetico. La scelta del conduttore si svolgerà attraverso una gara che prenderà in considerazione la proposta complessiva del servizio, e la sua complementarietà con le altre attività ospitate nella struttura.

Per maggiori informazioni riguardo le regole e le modalità di partecipazione al bando di affitto si può inviare una mail all’indirizzo circolomonvalle@gmail.com, oppure telefonare al presidente del Circolo al numero 3478840090.