Basket: Openjobmetis – Unahotels in diretta dalla Enerxenia Arena

Squadre in campo dalle ore 18,30 al palasport di Masnago dove la Openjobmetis Varese ospita la Unahotels Reggio Emilia in una gara valida per la 11a giornata della Serie A di basket. In palio due punti importanti per evitare di ricadere nella zona bassa della classifica. Seguite con noi la partita e dite la vostra nel liveblog interattivo di VareseNews: potete scrivere nello spazio commenti oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.