Beppe Sala si ricandida per le prossime elezioni di Milano

Beppe Sala ufficializza la sua ricandidatura: il sindaco di Milano correrà per il prossimo mandato alle elezioni amministrative del 2021. Lo ha annunciato lui stesso con un video su Facebook “alla fine di una lunga riflessione con la quale volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio”.

Sala si è detto “fiero di avere potuto guidare Milano in un periodo così particolare, estremamente glorioso per i primi quattro anni e difficilissimo per l’ultimo. Milano ha vissuto una fase di straordinaria crescita mettendosi all’attenzione del mondo con un forte sviluppo che è stato accompagnato da un poderoso intervento sul welfare. Il Covid ha messo molto in discussione ma non i valori fondanti di questa città.”

“Mi candido – ha concluso Sala – per poter guidare una nuova fase che porterà Milano ad essere una città d’ispirazione per il Paese e per il mondo”.

