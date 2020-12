Brutta sorpresa a Casalzuigno: vandalizzato il Centro Civico

A fare le spese dei soliti imbecilli che talvolta compaiono per dare notizia di sé è stato questa volta il Centro Civico di Casalzuigno, struttura pubblica che si trova in via Maroncello, non lontano dal municipio della località valcuviana.

Nei giorni scorsi la struttura è stata pesantemente vandalizzata, come spiega in un comunicato il sindaco Danilo De Rocchi: i vandali, definiti “perditempo” dal primo cittadino, «si sono introdotti nel centro scassinando le porte, rompendo vetrate, finestre, sedie, computer e stampante e buttando libri e documenti per terra».

Dopo la scoperta, le indagini sono state prese in carico dalla Polizia Locale del Medio Verbano intervenuti sul posto: gli agenti hanno raccolto una serie di elementi che potrebbero aiutare a individuare gli autori del grave atto vandalico. Il sindaco nel frattempo ha sporto denuncia contro ignoti e ha richiesto l’installazione di alcune “fototrappole” sul territorio cittadino non solo per evitare altre “prodezze” del genere ma anche per individuare chi getta rifiuti in aree non consentite.

De Rocchi ha infine sottolineato, al di là di una sensazione di forte amarezza, l’intervento compatto della popolazione e delle Protezione Civile, intervenuta per rimuovere i detriti e rimettere in ordine i locali del Centro Civico.