A Busto Arsizio Lega Giovani e Comunità Giovanile insieme per aiutare i concittadini in difficoltà

L’iniziativa solidale della Lega Giovani del Varesotto, “Un dono sotto l’albero”, ha dato i suoi frutti, seppure con modalità differenti, anche a Busto Arsizio. «Nonostante alcuni problemi organizzativi – spiega il coordinatore uscente Stefano Lupi – ci tenevamo comunque a fare la nostra parte per i più bisognosi».

Prosegue Lupi: «Pur non avendo potuto organizzare una raccolta di beni fisici abbiamo optato per un’alternativa, effettuando una donazione a Comunità Giovanile, associazione che in questi anni ha promosso diverse iniziative benefiche sul nostro territorio». «Per evitare assembramenti abbiamo raccolto le donazioni su un conto corrente, per poi consegnare il ricavato» – specifica il coordinatore cittadino Thomas Guerini che conlude: «Ci auguriamo di essere riusciti nel nostro intento di aiutare i nostri concittadini in difficoltà».