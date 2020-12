Calcio in diretta: Novara – Pro Patria; Varese – Sanremese

Domenica affascinante di calcio: alle 14.30 in campo la Serie D con il Varese che ospita al “Franco Ossola” la Sanremese. Aggiornamenti in diretta anche per Caronnese – Fossano e Derthona – Legnano. Alle 15.00 inizierà il derby del Ticino, con la Pro Patria attesa al “Piola” di Novara. Potrete come sempre commentare in tempo reale sul nostro liveblog e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

