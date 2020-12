Cannabis Light, il Natale è dolce con Fruitjoyz CBG di Mystical

Ripensare la cannabis light oggi significa anche investire in ricerca e sviluppo. Fare ricerca sulle genetiche e migliorare le tecniche di coltivazione per far emergere differenti concentrazioni di cannabinoidi. Cannabinoidi come il CBG – cannabigerolo, che non solo sono completamente legali, ma i cui effetti teraputici stanno destando un forte interesse in tuto il mondo.

Ma facciamo un passo indietro. Il cannabidiolo (CBD) e il cannabigerolo (CBG) sono due cannabinoidi distinti. Entrambi non hanno proprietà psicoattive, ma i tratti in comune finiscono qui. Mentre il CBD è un endocannabinoide – agisce direttamente sui nostri recettori interni, il CBG è un fitocannabinoide, si trova solo nelle piante.

Con questo elemento di novità, che si manifesta nell’odore, nella finezza e nel sapore, Fruitjoyz CBG si presenta oggi al pubblico degli appassionati. La maggior parte dell’erba legale ha valori di cannabigerolo piuttosto bassi. Fruitjoyz CBG invece è stata selezionata per la sua alta percentuale di CBG (7-8%). Quest’erba si fa riconoscere nella prima parte della fioritura per i suoi tricomi bianchi particolarmente cerosi. A fine maturazione, i tricomi cadono leggeri come zucchero. Al minimo tocco tendono a staccarsi emanando un aroma di fragola rotondo e pungente.

“Fruitjoyz CBG è l’ultima nata tra le strain Mystical. Una varietà che ha visto la luce nel 2019, frutto di un accurato lavoro di selezione sulle genetiche. Volevamo creare un prodotto completamente nuovo, pur mantenendo la freschezza e la fragranza di Fruitjoyz, la nostra specialità” – dichiara Mario Alfieri, CEO di Mystical Italia. “Ecco perché consigliamo a chi si avvicina per la prima volta a questo prodotto di farlo senza troppi pregiudizi. Si tratta di qualcosa di completamente diverso”.

Una varietà di cannabis light di questo tipo poteva nascere solo in coltura protetta. Questo significa per noi produzione indoor: pieno rispetto delle piante e dei loro bisogni, applicazione puntuale di un metodo di crescita scientifico, non agricolo. Proprio così, sfruttando la biologia delle piante andiamo a creare migliore qualità, non maggiore quantità. La nostra Fruitjoyz CBG non è frutto del caso. Nasce da un lento processo di ibridazione e selezione, viene ‘fermata’ al giusto stadio di maturazione al fine di preservare le quantità più elevate di CBG.

Dopo aver creato e imparato a conoscere per qualche tempo questo strain, ci siamo potuti permettere di riportarla all’esterno. Molto presto saremo in grado di proporre FritJoyz CBG in versione outdor.

Oggi pochi conoscono i benefici del CBG, ma diversi sono i potenziali usi terapeutici evidenziati dalla comunità scientifica. Dal trattamento del glaucoma, al contenimento di stress e tensione, in favore di migliori cicli di sonno. Inoltre il CBG fa bene all’intestino, contrasta l’infiammazione ed ha effetti neuroprotettivi.