A Castiglione Olona Babbo Natale arriva anche online

“Aspettando la Magia del Natale” è l’iniziativa che il Comune di Castiglione Olona ha ideato quest’anno per scandire l’avvicinamento al giorno di Natale. Una mini-serie di otto video presentati da Creatori di Sorrisi – Varese, dove di volta in volta e con ospiti diversi vengono presentati e realizzati simpatici oggetti natalizi, creativi ed originali, da realizzare in famiglia con mamma e papà per non farsi trovare impreparati all’arrivo di Babbo Natale.

Ma la notizia di questi giorni è che lo stesso Babbo Natale in persona ha contattato gli organizzatori chiedendo di poter partecipare anche lui con un video. Ora è ufficiale: domenica 20 dicembre alle 20 Babbo Natale sarà in diretta dal vivo sulla pagina Facebook del Comune per rispondere in tempo reale a tutte le curiosità dei bambini.