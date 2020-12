Catene e mezzi bloccati: gli autobus circolano ma non mancano i problemi

Non poche difficoltà sui collegamenti su gomma urbani ed extraurbani, autobus e pullman.

In parte sono disagi inevitabili: i mezzi di Autolinee Varesine – ad esempio – viaggiano con catene, il che impone riduzione di velocità, allungamenti di percorrenza e – in alcuni casi – corse soppresse.

Poi non mancano i problemi legati a mezzi completamente bloccati: un pullman FNMA è rimasto in panne a Tradate (era diretto al liceo Marie Curie) e un altro veicolo FNMA è finito fuori strada, con le ruote in un piccolo fosso laterale, sul curvone tra Besnate e Jerago sulla Sp26 Gallarate-Albizzate, strada su cui si sono visti altri due veicoli bloccati fuori strada.

Nel servizio di Autolinee Varesine dentro e intorno a Varese si registrano rallentamenti e ritardi su tutte le linee urbane ed extraurbane, anche se tutte le linee stanno comunque girando.

Limitazioni sono state previste per le linee urbane di Capolago e Velate, limitate rispettivamente a viale Europa e Avigno. La Z invece non scende a Bregazzana ma è limitata a Sant’Ambrogio. La H si ferma a Valle Olona senza arrivare a San Fermo. Il resto del servizio gira, seppur appunto con rallentamenti.

Per quanto riguarda le linee extraurbane AV, i problemi principali si registrano all’ingresso da Sud alla città (via Gasparotto) e, al capo opposto, sulla linea della Valganna Varese-Luino-Ponte Tresa. Su quest’ultima direttrice si sono sommati i ritardi e “salteranno” le corse delle 10.25 e 11.25. Meno problematica la situazione di altre linee, come quelle dell’area del Verbano.