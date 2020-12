Chiuso fino al 30 aprile il raccordo autostradale in direzione Varese

Molti automobilisti si sono ritrovati in coda questa mattina, 30 dicembre, all’uscita dall’autostrada di Varese. Le segnalazioni si sono moltiplicate con il passare delle ore e la spiegazione di cosa stia succedendo arriva da Anas che con una nota spiega la ragione della deviazione.

La statale 707 “Raccordo Gazzada-Varese” è chiusa al traffico in direzione nord/Varese tra Campagnola e Giubiano, con viabilità deviata su via Gasparotto. Non sono invece previste modifiche alla circolazione in direzione sud/A8 che potrà transitare regolarmente sul raccordo in concomitanza con le lavorazioni.

La chiusura, spiega Anas, è stata stabilita “per consentire all’amministrazione comunale di Varese di eseguire i lavori di realizzazione di un sottopasso stradale e l’attraversamento di una condotta fognaria“.

La conclusione dell’intervento è prevista entro il 30 aprile 2021.

Il Comune di Varese spiega che «i lavori sono legati alla nuova Esselunga e hanno l’obiettivo di migliorare l’accesso a Varese. Per tutta la durata delle operazioni, la cui fine è prevista per il 30 di aprile, resterà attivo il solo senso di marcia che in uscita da largo Flaiano porta alla A8. Chi arriva invece dall’autostrada e si dirige verso il centro, dovrà scegliere uno dei tre percorsi alternativi consigliati. Si informa inoltre che le due rotonde in via Gasparotto, in prossimità della nuova Esselunga, sono completamente operative e sono stati rimossi i semafori di cantiere. La viabilità in questo tratto è dunque percorribile e scorrevole. Ora dunque i lavori si concentreranno sulla realizzazione del nuovo sottopasso e della terza rotatoria per la nuova uscita autostradale».

Nel dettaglio dunque, le uscite consigliate in questo periodo sono: “Varese Est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57; uscita “Varese Ovest/Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17; via Gasparotto, infine, per chi deve raggiungere il centro città.