Il consigliere PD Orsenigo chiede il completamento della tangenziale di Como

«Regione Lombardia si deve occupare seriamente di Como: la Tangenziale è un’opera essenziale per il nostro territorio ma, ancor oggi è incompleta e a pagamento. Un’assurdità» dice il consigliere regionale comasco Angelo Orsenigo.

«Torno ancora una volta a chiedere, in occasione delle sedute di bilancio in consiglio regionale, che vengano messe a disposizione le risorse per rendere gratuita e completa la nostra Tangenziale – afferma il consigliere regionale del Partito Democratico – la realizzazione del secondo lotto e la gratuità del tratto stradale erano già stati assicurati dai vertici di Regione Lombardia, senza però una reale attuazione. L’importanza dell’opera è stata più volte sottolineata dal Tavolo della Competitività territoriale, che l’ha identificata come strategica ed essenziale per lo sviluppo del Lario, ma Regione Lombardia se ne è dimenticata».

«Sono i numeri a dare conferma della vera utilità del tratto comasco: nonostante oggi sia lungo solo 2,4 chilometri, ha registrato una media di più di 12mila passaggi giornalieri nel 2019, contro gli 11 mila del 2018. Un aumento dell’11% , che sottolinea l’urgenza del completamento, come è urgente rendere gratuito il transito, perché si tratta di un’infrastruttura al servizio dei lavoratori e delle aziende, e di un’opera che i cittadini hanno già pagato».

«In conclusione – dice Orsenigo – Pedemontana ha un bilancio in positivo con utili in aumento. Se le risorse ci sono, non si capisce perché manchi la volontà».