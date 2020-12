A Cunardo è iniziato il Palio dei Presepi

E’ ufficialmente aperto a Cunardo il “Palio dei Presepi 2020”. Questo particolare Palio è un’iniziativa della redazione di Radio Cunardo, in collaborazione con la Pro Loco, il Comitato organizzatore del Palio dei Rioni e RadioUlisse Dj, e consiste in un concorso fotografico online con a tema una delle tradizioni natalizie più antiche e sentite, il Presepe.

“Abbiamo voluto proporre questa iniziativa con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità nonostante le ristrezioni dovute all’emergenza sanitaria – dichiarano gli animatori della social radio cunardese – E’ un modo simpatico per giocare insieme, a tutte le età, usando muschio e statuine e la magia del presepe. Non potendo fare un concorso dal vivo abbiamo pensato a questo contest dove a vincere saranno le foto che emozioneranno di più i giurati”. Al concorso possono partecipare tutti, famiglie, singoli o gruppi, sia chi risiede a Cunardo sia chi risiede fuori paese, la giuria infatti stilerà due classifiche diverse con un vincitore per Cunardo e uno per il “Resto del mondo”.

“Sono davvero tanti gli esercizi commerciali che hanno messo a disposizione i premi – continuano gli organizzatori – Li vogliamo ringraziare perchè questo non è certamente stato un periodo facile per loro ma non hanno fatto mancare il loro contributo”.

Per partecipare al concorso fotografico online “Palio dei Presepi – Cunardo 2020” basta inviare entro il 26 dicembre una foto del proprio presepe alla mail radiocunardo@gmail.com oppure via messenger alla pagina facebook Radio Cunardo, indicando i nominativi di chi ha realizzato l’opera e il paese di residenza. I vincitori saranno annunciati sabato 2 gennaio nel corso di una diretta su Radio Cunardo.

I premi del “Palio dei Presepi – Cunardo 2020” sono messi in palio da:

Ottica Ilop

Non solo borse 3.0

La bottega della carne

Capriccio di donna

La bottega di Mara

Il bello delle donne

Moderno sport

Pasticceria belli

La vecchia Cunardo

L’isola fiorita

Acconciature Mara

Il Carosello

Panificio Di Luca

Leonis club 59

Why not caffè