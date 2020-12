Diretta “+Varesenews”: come vederla sul televisore?

Una diretta video con oltre 80 ospiti, ogni dieci minuti cambieranno testimonianze e racconti. È l’iniziativa per presentare +Varesenews, il progetto di membership lanciato oggi, lunedì 14 dicembre. Un appuntamento unico che prenderà il via alle 18, con tanti amici, artisti, giornalisti, politici, amministratori, operatori culturali, imprenditori, associazioni, sportivi. La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Varesenews e in homepage del giornale.

Ma come è possibile vedere la diretta sul televisore di casa?

Se non volete stare davanti al computer tutto il tempo, o vi volete collegare mentre siete a tavola o dopocena comodamente dal divano, potete farlo.

Se possedete una Smart TV:

Accedi all’app store della tua piattaforma televisiva (vedi la nostra lista di TV e dispositivi supportati) per scaricare l’app Facebook Watch per TV. Apri l’app Watch sulla tua TV. Clicca su Continua. Vedrai una schermata con un codice: Per confermare il codice visualizzato sulla TV, apri l’app Facebook da un dispositivo mobile, quindi tocca la notifica in alto e seleziona Approva, quindi Continua. In alternativa, accedi all’indirizzo facebook.com/device su un computer o cellulare, quindi inserisci manualmente il codice e clicca o tocca Continua.

Se non avete una smart Tv, ma possedete un dispositivo streaming (ad esempio: Apple TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV o Android TV):