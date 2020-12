Espositori per negozi: promuovere servizi e prodotti con i modelli da esterno

Sobri, pratici oppure più colorati e stravaganti: gli espositori per i negozi sono veri e propri oggetti di design da adeguare all’ambiente circostante.

Sono realizzati con materiali diversi anche se quelli in legno si rivelano i più versatili per stile e robustezza, nonché per forme e colori. Quelli da interno si possono scegliere sia in versione da pavimento che da bancone, a seconda degli oggetti da esporre e di certo vanno collocati secondo lo spazio disponibile per creare un senso di ordine e organizzazione.

Gli espositori per negozi da esterno, invece, hanno il duplice compito di mostrare agli avventori parte dell’assortimento del negozio e al contempo indurli a entrare per vederne di più. Sono anche ottimi per gli eventi itineranti quali fiere e convegni.

Come sfruttare al meglio gli espositori da esterno

Ovviamente in un espositore occorre far entrare quanti più oggetti possibile perché i clienti possano visionarli senza problemi, ma il negoziante non sia costretto a rifornirli di continuo.

In tal senso, alcuni modelli sono persino dotati di cassettone inferiore che può contenere merci da aggiungere quando sia necessario, così da non doversi recare spesso in magazzino. I classici ripiani paralleli (in orizzontale o in verticale per i libri), sono quelli più diffusi perché conciliano tali necessità promuovendo la visualizzazione e l’ispezione delle merci.

Vi sono poi espositori dotati di ganci per appendere le confezioni o vetrine chiuse che solo il personale può aprire: talvolta queste due varianti sono assortite in aree distinte ove collocare o appendere al contempo.

Esistono ripiani a mezzaluna e scaffali bifacciali, altri fissi oppure semoventi per consentire ai clienti di ruotare le facce e visionare meglio gli oggetti, anche se questi ultimi si prediligono soprattutto all’interno.

Ma all’esterno si possono trovare anche espositori prettamente pubblicitari, che servono per promuovere un nuovo prodotto in arrivo o un assortimento in offerta. Fuori da una profumeria, ad esempio, non è raro vedere espositori sui quali ci sia un campione di prova per scoprire le ultime fragranze in commercio.

In questi ultimi casi il messaggio pubblicitario è tanto più forte quanto il cartellone è esplicito nel trasmettere curiosità: forme, colori e brevi frasi diventano ancora più determinanti dello spazio utilizzato per i ripiani.

Stili e materiali: come orientarsi nella scelta?

Quando l’espositore è esterno va adeguato a situazioni differenti rispetto a uno interno, prime fra tutti le intemperie. Il legno è più robusto e resistente rispetto al cartone e, con pesi adeguati, rimane stabile anche in caso di forte vento.

Pioggia o condizioni particolarmente avverse, naturalmente, sono imprevedibili e se non protetti in modo adeguato gli espositori vanno ricollocati all’interno fin quando sia necessario. Sugli espositori esterni sono anche previsti meccanismi di illuminazione per avere una visualizzazione serale migliore o semplicemente per attirare maggiormente l’attenzione in una via trafficata.

Come già accennato, un espositore che si collochi fuori dal negozio dovrebbe invogliare i clienti a entrare, per cui si può osare con modelli fantasiosi e creativi che, ad esempio, richiamino il prodotto che si desideri pubblicizzare: a forma di profumo, di bottiglia, di carretto del gelato o persino con un cartonato che ricordi un personaggio caro ai bambini nel caso di giocattoli, sono tra le opzioni più gettonate.

Tutto dipende dallo spirito dell’attività commerciale e dal messaggio che si vuole trasmettere al cliente, quindi occorre dosare sempre bene la sobrietà alla necessità di risultare appariscenti.

Infine, a livello pratico questi espositori hanno caratteristiche tali da risultare sempre facilmente assemblabili senza attrezzi particolari, così da poter essere montati sul momento quando serva. Oltre ai già citati cassettoni inferiori, alcuni sono dotati di rotelle per essere spostati agevolmente da un punto all’altro senza sforzi.