Fermato dai carabinieri a Malnate con un coltello di 18 cm

I carabinieri della stazione di Malnate hanno denunciato un giovane che sabato 26 dicembre viaggiava in auto con indosso un coltello a serramanico.

Il giovane, disoccupato di 19 anni, è stato fermato a Malnate lungo via Marconi, mentre era in viaggio a bordo della sua Peugeot. Un semplice controllo, ma l’evidente tensione del diciannovenne ha insospettito i militari, che hanno subito effettuato una perquisizione personale.

I carabinieri hanno così trovato un coltello a serramanico di 18 cm (7 cm di lama), di cui il giovane non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

I militari hanno sequestrato il coltello e denunciato in stato di libertà il giovane alla Procura di Varese. A tutto ciò si è aggiunta anche la sanzione amministrativa per violazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.