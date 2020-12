Giocando si impara

La Fondazione consorzio scuole materne del comune di Gallarate propone, per l’anno scolastico 2021/2022, l’open day virtuale, invitando genitori e bambini alla “visita” delle quattro scuole dell’infanzia e sezione primavera situate nel territorio di Gallarate.

L’emergenza sanitaria, che ha interessato in modo profondo l’organizzazione delle strutture, non prevede la possibilità di organizzare la visita dei diversi plessi scolastici adibiti all’erogazione dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia.

Il “viaggio” virtuale all’interno e all’esterno delle sedi di Ponti Centro, Madonna in Campagna (che presenta anche la sezione Primavera), Ronchi e Crenna darà la possibilità di conoscere le realtà delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale.

Attraverso i video potrete prendere visione delle aule dedicate alla didattica e ai laboratori, degli ampi saloni per il gioco, degli spazi dedicati alla lettura, delle aule di informatica, delle cucine professionali interne con i pasti preparati da personale qualificato, dell’angolo nanna, ma soprattutto dei giardini e del verde che circondano gli edifici e che garantiscono la possibilità di programmare l’attività fisica e di gioco durante tutto l’anno scolastico.

Da sempre il ruolo della Fondazione è porsi a servizio dei bambini e delle famiglie con proposte educative pensate per supportare lo sviluppo psicofisico dei bambini e sostenerlo con una stretta alleanza educativa con i genitori.

Le scuole “paritarie” della Fondazione consorzio scuole materne del comune di Gallarate seguono gli indicatori ministeriali e nazionali per dare vita ad una ricca proposta formativa che risponde alle esigenze della fascia d’età 3-6 anni aprendo anche ai bambini “anticipatari”. La scuola di Madonna in Campagna, al suo interno, è dotata anche di una sezione “Primavera” che accoglie i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Gli spazi sono progettati per consentire un adeguato svolgimento di tutte le attività e sono a misura di bambino: l’ambiente, pensato per accogliere, è strutturato per centri di interesse.

I principali laboratori prevedono il primo approccio alla lingua inglese, il pregrafismo, l’alfabetizzazione emotiva, esperienze dirette di cucina, lavori grafomotori, biblioteca, manipolazione creativa, educazione motoria e molto altro.

Scuola Materna Ponti

Scuola Materna Madonna in Campagna

Scuola Materna Ronchi

Scuola Materna Crenna

La pandemia ha richiesto un notevole adattamento degli spazi e della modalità di lavoro in quanto la scelta di lavorare in sicurezza ha visto il coinvolgimento dei bambini con un notevole lavoro sulle regole fondamentali da osservare e sui comportamenti che permettono di vivere piu’ sicuri in classe.

Gli spazi comuni sono stati suddivisi con criteri specifici e sono stati adeguatamente attrezzati consentendo alle microcomunità (bolle) di poter avere una limitazione di contatti atta a proteggere dal potenziale dilagare della pandemia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Francesca D’Alba e le coordinatrici delle nostre scuole Ornella, Angela, Monia e Daniela sono a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni dell’anno scolastico 2021/2022 a partire dal 7 gennaio, fino al 31 gennaio 2021 contattando direttamente le scuole.