I giovani del Pd al centro del nuovo numero de “La Finestra”

Fare attività politica in tempi di covid non è semplicissimo: viene a mancare uno degli elementi che la caratterizzano e che accendono la passione e cioè l’incontro tra cittadini e politici. Il Pd di Varese non si è voluto arrendere e, oltre ai social, ha deciso di lanciare un giornalino in versione Pdf sul quale vengono riportate le iniziative dei democratici di Varese. Il nome della testata è “La Finestra”.

Nel numero di questo mese è possibile leggere i pensieri dei giovani del Pd, in questi tempi di incertezza, di paura, di scoramento, per una possibile via d’uscita, tentando di volgere il proprio sguardo verso una direzione diversa per qualche istante; provare per un momento a guardare non alle ansie del presente o ai rimpianti del passato, bensì alle speranze che il futuro può promettere a chi è capace di dipingerlo. Quattro Giovani Democratici raccontano come immaginano il futuro, le loro speranze, i loro propositi per la nostra casa comune, che sia essa il proprio quartiere o l’intero pianeta. L’intero giornale in Pdf è scaricabile qui