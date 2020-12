È in gravissime condizioni l’operaio precipitato in un cantiere in centro a Gallarate

È in gravissime condizioni, l’operaio precipitato lunedì pomeriggio all’interno di un cantiere edile di via Manzoni a Gallarate.

Lunedì sera era subito emersa la gravità delle lesioni riportate nell’impatto, dopo una caduta dall’altezza di circa 2,5 metri, all’interno dell’edificio, negli spazi che saranno destinati a una attività commerciale.

Ora l’operaio, residente in provincia, è ricoverato in rianimazione, in condizioni molto gravi, dopo essere stato operato per ridurre un ematoma.

L’operaio è un dipendente di un’azienda impegnata nelle realizzazione di impianti sul cantiere. Le indagini sull’episodio sono affidate alla Polizia Locale e ai funzionari di Ats Insubria.