Incidente in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, due feriti

Incidente in A8 in direzione Varese, nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, attorno alle 12,40 di oggi, giovedì. Nel sinistro sono rimaste coinvolte almeno due persone e sul posto stanno intervenendo due ambulanze da Saronno e Uboldo e un’automedica oltre ad una pattuglia della Polizia Stradale di Magenta per facilitare i soccorsi e ricostruire la dinamica. Al momento non si segnalano code o rallentamenti. (immagine di repertorio)