Incidente con mezzo pesante a Induno Olona

Incidente con un mezzo pesante in via Gian Pietro Porro, ad Induno Olona, attorno alle 13,15 di oggi (mercoledì). Sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco ma il conducente del mezzo, un uomo di 62 anni, sarebbe riuscito a liberarsi in autonomia. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere il ferito e forze dell’ordine per regolare il traffico e ricostruire la dinamica.