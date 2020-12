Investita una donna a Casciago, è grave

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’investimento avvenuto nella serata di lunedì 14 dicembre verso le ore 18.00 a Casciago, in via Matteotti, la strada principale che collega il paese a a Masnago e Varese. L’evento è avvenuto all’altezza della farmacia.

A rimanere ferita è stata una donna di 37 anni che è trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.

La strada è stata dapprima chiusa per permettere i soccorsi e successivamente aperta a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e la Croce Rossa di Varese.