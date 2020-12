La neve fa slittare di tre giorni il match tra Casale e Varese

Slitta di qualche giorno l’esordio sulla panchina del Città di Varese per mister Ezio Rossi: le abbondanti nevicate cadute in queste ore hanno infatti già portato al rinvio di alcune gare del campionato di Serie D tra le quali c’è anche quella dei biancorossi che avrebbero dovuto giocare domenica 6 dicembre al “Natale Palli” di Casale Monferrato.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4, è stata infatti annunciata l’impraticabilità del campo dei nerostellati piemontesi: le due società – Rossi tra l’altro è ex di turno avendo allenato il Casale tra il 2015 e il 2017 – hanno però già concordato il recupero. Il match sarà spostato a mercoledì 9 dicembre con calcio d’inizio alle ore 14,30.

Va ricordato che questa gara, come altre, era già definita come recupero: il calendario “normale” della Serie D tornerà in vigore da domenica 13 dicembre. Casale-Varese posizionata il 9, permetterà comunque alle due formazioni di giocare in tempo prima del ritorno alla fragile normalità di questo momento. Ricordiamo che i biancorossi fino a oggi hanno disputato appena sei gare con una sola vittoria, lo 0-4 di Fossano. Il Casale ha fatto poco meglio: 4 punti contro i 3 del Varese, frutto di un successo e un pareggio oltre a quattro sconfitte.