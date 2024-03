Bialaszewski: “Troppi errori e palle perse per una partita così difficile”

BIALASZEWSKI 1 – «Questa per noi era una trasferta difficile ma abbiamo commesso molti errori, palle perse anche verso la fine del match. Per il futuro dovremo per forza meglio di quanto fatto stasera».

BIALASZEWSKI 2 – «Nel primo quarto la loro difesa non ci ha permesso di prendere tiri aperti e noi purtroppo abbiamo fatto pagato con tante palle perse in transizione e sui blocchi che hanno complicato la situazione. Nella ripresa abbiamo fatto meglio ma non è bastato».

BIALASZEWSKI 3 – «Il timeout alla fine? Cercavamo di trovare un tiro veloce, un canestro rapido che poi è arrivato con Sean (McDermott ndr) e poi magari un recupero palla per provare a far succedere qualcosa. L’ho chiamato per questo».

BIALASZEWSKI 4 – «La situazione legata alla lotta salvezza si gestisce provando a vincere ogni partita che giochiamo. Dobbiamo andare in campo per quello, per evitare di retrocedere: dobbiamo pensare solo a quello e non a cosa fanno gli altri».

DE RAFFAELE 1 – «Per noi è una vittoria tanto importante quanto difficile contro una squadra atipica nello stare in campo, con tanti tiratori, anche 5 stasera quando c’era Gilmore. Abbiamo giocato una partita solida non concedendo a Varese le cose che loro sono abituati a fare. Ci allontaniamo definitivamente dalla zona retrocessione e rimaniamo attaccati a quello che tre mesi fa era un sogno, ovvero la post season, anche se può succedere di tutto».

DE RAFFAELE 2 – «Non credo che la squadra abbia un rendimento diverso tra casa e fuori: i risultati dicono così ma l’andamento delle partite dice altro. A parte Pistoia abbiamo perso sempre tra uno e tre punti: siamo stati competitivi ma vincere fuori casa è sempre più difficile».

DE RAFFAELE 3 – «Non posso giudicare o dare consigli a Varese perché devo pensare alla mia squadra. Posso dire che ha un modo di giocare diverso dagli altri che in serate come questa, quando entra il tiro da 3, ti costringe a fare scelte insolite e a uscire dalle tue abitudini. Ricordiamoci che vincere fuori casa è difficile e lo sarà anche a Varese dove c’è un pubblico clamoroso a sospingere la squadra, che fa alzare il rendimento e mette in difficoltà gli avversari».